Van’da binlerce öğrencinin katıldığı YKS’nin ilk oturumu olan TYT başladı. Adaylar sınav salonlarında ter dökmeye başlarken, aileler okul çevresinde heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibariyle başladı. Türkiye genelinde ilk oturuma yaklaşık 2 buçuk milyon aday başvurdu.

Van’da da sınava girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Kentte olası trafik yoğunluğunu önlemek için birçok noktada trafik polisleri görev aldı.

AİLELER OKUL DIŞINA ÇIKARILDI

Üniversite hayalinin ilk adımı olarak görülen YKS kapsamında, saat 10.00 itibarıyla okul kapıları kapatıldı. Sınavın sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için okul çevresinde sessizlik sağlanırken aday yakınları okul bahçelerinin dışına alındı.

120 sorudan oluşan TYT oturumunda adaylar, 165 dakika boyunca ter dökecek. Saat 10.15’te başlayan sınav 13.00’te sona erecek.

Çocuklarına destek olmak isteyen aileler ise sınav süresince okul çevresindeki park ve bekleme alanlarında sınavın bitmesini bekliyor.

YARIN YAPILACAK 2 OTURUM İLE SINAVLAR TAMAMLANACAK

YKS, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran Pazar günü yapılacak.