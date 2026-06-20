Edinilen bilgiye göre, Yüksekova çevre yolunda seyir halinde olan ve hafriyat taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 BC 920 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ilk müdahalesi ayakta yapıldı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı.

Son dönemde ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı çevre yolunda sıklıkla kazaların yaşandığı belirten bölge sakinleri, güzergahta güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Öte yandan, aynı bölgede dün bir başka araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.