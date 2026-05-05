Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.

Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

İçişleri Bakanı Gürlek'ten açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NSosyal hesabından 8 ildeki eş zamanlı sanal kumar operasyonuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

İçişleri ve Adalet bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonun, suç ve suçluyla mücadelede en büyük güçleri olduğunu belirten Çiftçi, "İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gençleri ve aileyi hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelelerinin kesintisiz şekilde süreceğini, bu kararlı duruşun, suç ve suçluyla mücadelede sahip oldukları güçlü ortak iradenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum."