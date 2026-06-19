İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, yarın yapılacak YKS nedeniyle gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla, meydanlarda maç yayını yapılmamasını istedi. Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi.

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Valilikler ve belediyeler tarafından, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşmada sorun yaşamamasının yanı sıra gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler de alındı.

Kaynak: DHA