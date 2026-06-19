Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen “Duvarların Ötesinde Sanat” sergisinde, hükümlü ve tutukluların hazırladığı el emeği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Farklı sanat dallarında hazırlanan toplam 209 eser, galeriyi ziyaret edenlerin ilgisine sunuluyor.

Van Atatürk Sanat Galerisi’nde açılan sergide, hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan çeşitli çalışmalar yer alıyor. El emeği ürünlerden oluşan eserler, ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında sergilenen 209 eser, farklı sanat dallarındaki çalışmalardan oluşuyor. Resim, el sanatları ve farklı tekniklerle hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilere sunulmaya devam ediyor.

“Duvarların Ötesinde Sanat” yıl sonu sergisi, 20 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Sergi, yarına kadar Van Atatürk Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.