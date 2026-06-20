Van’da bereketli geçen kış ve ilkbahar mevsimlerinin ardından hava sıcaklıklarında artış yaşanıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, Van genelinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edeceği bildirildi.

Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde havanın az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların yer yer 34 – 35 dereceye kadar çıkacağı öngörülürken, bugün Van genelinde rüzgarlı bir havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre Bahçesaray ilçesinde bugün en yüksek sıcaklık 33 derece, yarın ise 34 dereceye kadar çıkabileceği kaydedilirken, Çatak ilçesinde de bugün 33, yarın ve pazartesi günü 34, Salı günü ise 35 derecelerin ölçülebileceği öngörülüyor.

Van’da bugün ve yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 14/33 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 14/34 C

Başkale;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 13/26 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 13/27 C

Çaldıran;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 12/27 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 12/28 C

Çatak;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 13/33 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 13/34 C

Edremit;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 15/29 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 15/27 C

Erciş;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 13/30 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 13/29 C

Gevaş;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 14/29 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 13/28 C

Gürpınar;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 14/33 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 14/32 C

İpekyolu;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 15/29 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 15/27 C

Muradiye;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 14/31 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 14/31 C

Özalp;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 11/30 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 11/30 C

Saray;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 12/29 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 12/30 C

Tuşba;

20 Haziran Cumartesi: Rüzgarlı 15/29 C

21 Haziran Pazar: Az bulutlu 15/27 C