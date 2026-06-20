Van’da yağışlı havalar yerini sıcaklara bırakırken, bugün için ise rüzgarlı bir havanın etkisini göstermesi öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları artış eğilimine girerken, önümüzdeki 5 günlük tahminlere göre birkaç ilçenin dışında yağış beklenmiyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bugün için ise Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Uyarıda; “Rüzgarın bölgemiz genelinde güneyli ve batılı yönlerden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.