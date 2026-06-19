Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde Beşyol Kavşağı’nda yer alan Aydın Talay Yeraltı Çarşısı’ndaki 4 iş yeri, Sakatatçılar Çarşısı’ndaki 3 iş yeri ve Erciş ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan 2 bilet satış yazıhanesi olmak üzere toplam 9 iş yerini kiraya vereceğini duyurdu.

İhale ile kiraya verilecek olan işyerleri ile ilgili yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 9 adet iş yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi doğrultusunda açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İpekyolu ve Erciş ilçelerindeki iş yerlerinin kiralama ihalesi, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da, açık teklif usulüyle Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak’ta bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

-Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe,

-İkametgah adresini gösterir adres beyanı ve kimlik kartı,

-Noter onaylı imza sirküsü,

-Şartname bedelinin (3.000 TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair makbuz,

-Yeni tarihli adli sicil kayıt belgesi,

-Geçici teminat makbuzu,

-Van Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair yazı (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak),

-EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.