Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS’nin ilk oturumu olan TYT, saat 13.00 itibarıyla tamamlandı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler de heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırlandıkları sınav, saat 10.15’te başladı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Adaylara sınav için 165 dakika süre verildi.

SINAV SONRASI HEM ÜZÜLENLER HEM DE YÜZÜ GÜLEN ÖĞRENCİLER VARDI

Sınavdan çıkan bazı öğrencilerin yüzü gülerken, bazılarının ise moralinin bozuk olduğu gözlendi.

YKS, yarın gerçekleştirilecek iki oturumla tamamlanacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yarın yapılacak.

SINAVLAR YARIN DEVAM EDECEK

Öğrenciler, yarın yapılacak AYT oturumuna saat 10.15’te başlayacak. 180 dakika sürecek sınav 13.15’te sona erecek.

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise saat 15.45’te başlayacak. 120 dakikalık sınavın ardından saat 17.45’te YKS maratonu tamamlanmış olacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.