Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı Nisan ayı trafik verilerine göre, Türkiye genelinde 21 bin 684 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde Van’da ise 144 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Türkiye genelinde ölümlü ya da yaralanmalı kaza sayısı 21 bin 684 olurken, maddi hasarlı kaza sayısı 30 bin 758 olarak kaydedildi. Meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 147, yaralanan kişi sayısı ise 29 bin 503 oldu.

Van’da ise 2026 yılı Nisan ayında toplam 144 ölümlü ya da yaralanmalı kaza gerçekleşirken, aynı dönemde maddi hasarlı kaza sayısı 178 olarak kaydedildi. Meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi olmazken, yaralanan kişi sayısı 224 oldu.

Van’da 2026 yılı Ocak-Nisan dönemini kapsayan verilerde, toplam ölümlü ya da yaralanmalı kaza sayısı 444, maddi hasarlı kaza sayısı 826 olarak kaydedildi. Meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 3, aynı dönemde yaralanan kişi sayısı ise 672 oldu.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri kapsıyor.