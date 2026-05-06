Eski DSİ yerleşkesine yapılan Türkiye Yüzyılı Millet Bahçesi’nde lavaboların kullanım dışı kaldığı yönündeki eleştirilere Van Büyükşehir Belediyesi’nden cevap geldi. Yapılan açıklamada; bu durumun kamu malına verilen zarardan kaynaklandığı bildirilerek, ortak kullanım alanlarına sahip çıkılması yönünde duyarlılığı çağrısı yapıldı.

Konu ile ilgili olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; “Yeni açılan Türkiye Yüzyılı Millet Bahçemizde(Eski DSİ yerleşkesinde) vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz lavabolar, ne yazık ki zaman zaman çeşitli zararlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Muslukların çalınması, tuvaletlerin bebek bezleri ve yabancı maddelerle tıkanması, camların kırılması gibi olumsuzluklar nedeniyle ekiplerimiz sürekli bakım ve onarım yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle lavabolar, belirli dönemlerde geçici olarak kullanıma kapatılmaktadır.

Sosyal medyada dile getirilen “lavabolar yok” eleştirilerini anlıyor; ancak bu durumun kamu malına verilen zararlar sonucu ortaya çıktığını özellikle belirtmek isteriz. Van Büyükşehir Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızdan ortak kullanım alanlarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım, bu alanlar hepimizin. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için duyarlılık bekliyoruz.”