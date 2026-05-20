Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısına ilişkin güncel veriler açıklandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilerde hem Türkiye genelinde hem de Van’da yaşayan toplam ikamet izinli ve geçici koruma kapsamında yabancıların sayısı belli oldu.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 237 bin 877 olarak kayıtlara geçerken, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 273 bin 325 olarak açıklandı.

Van özelinde ise ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı bin 211, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı ise bin 208 olarak kaydedildi. Böylece Van’da toplam yabancı nüfus 2 bin 419 kişi olarak kayıtlara geçti. Van’da kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.