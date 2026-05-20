Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunmak amacıyla düzenlenen “4. Van Yerel Yazarlar Kitap Fuarı”, Kent Meydanı’nda dün düzenlenen programla başladı. 18 Mayıs’ta açılan ve 23 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek olan fuar, Vanlı yazarları ve kitapseverleri bir araya getiriyor. Fuarda imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Eğitim Kültür ve Sanat Federasyonu ile Van Yazar ve Şairler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Van Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirildi. Her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan fuarda yaklaşık 50 yerel yazar yer alıyor.

FUARDA YER ALAN YAZARLAR, KİTAPLARINI VE FUARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Eğitimci ve yazar Merve Esra Erez, çocuklara yönelik hazırladığı “Dedemin Gizemli Sandığı” adlı kitabında Van’ın tarihi dokusu ve geleneksel sanatlarına yer verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimciyim ve aynı zamanda yazarlık yapıyorum. ‘Dedemin Gizemli Sandığı’ adlı bir çocuk hikaye kitabı yazdım. Bu kitabımda özellikle Van’ın tarihi dokusunu ve geleneksel sanatlarını ele aldım. Aynı zamanda çocuklara yönelik olarak ahlaki değerleri kazandırmayı amaçladım. Günümüzde çocukların internet ve telefonlarla yoğun bir şekilde vakit geçirdiği bir süreçte onların kalplerine ve gönüllerine hitap edebilecek bir eser ortaya koymayı hedefledim. Bu kitabın çocukların hayatına katkı sunacağına inanıyorum.”

Yazar Adil Harmancı ise fuarın 4 yıldır düzenlendiğini belirterek şu görüşleri paylaştı:

“Bu etkinliği Van Yazarlar ve Şairler Derneği olarak düzenliyoruz. Dört yıldır devam ediyor ve artık geleneksel hale geldi, amacımız kitap okumayı teşvik etmek ve görünür hale getirmektir. Fuarda yaklaşık 50 yazar yer alıyor. Yazarlık yalnızca kalemle yapılan bir iş değil, ekonomik destek de gerektiriyor, tüm halkımızı fuarımıza davet ediyoruz.”

Fuarda yer alan yazar Muzaffer Yazlık ise köy yaşamını konu aldığı kitabında geçmiş yıllardaki yaşam koşullarını aktardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kitabımda 1960’lı yıllardan itibaren köy yaşamını anlattım. O dönemlerde insanların nasıl zor şartlarda yaşadığını, annelerimizin ve babalarımızın çok sayıda çocuğu nasıl büyüttüğünü yazdım. Bu kitabın, geçmişi anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O yıllarda köylerde el arabası bile yoktu, insanlar çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyordu.”

Şehir Yazar Ahmet Zahiroğlu, fuarın ziyaretçilere açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kitap fuarımız açıldı, tüm hemşehrilerimizi fuara davet ediyoruz. Kitap almak zorunda değiller; yazarlarla tanışmaları ve sohbet etmeleri de bizim için çok önemli. Burada kitapların kokusu eşliğinde güzel sohbetler ve edebiyat söyleşileri de oluyor, herkesin gelip görmesini isteriz.”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albert Yetkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Burada yaşayan ve Vanlı yazarlarımız ile fuara katılım sağladık. Şu anda öğrenciler ve gençlerle bir araya geliyoruz. Bir kitap insanın dünyasını değiştirebilir, tüm hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Sadece kitap almaya değil aynı zamanda sohbet etmeye, edebiyat üzerine konuşmaya da bekleriz.”