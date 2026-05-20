Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yer yer 3-4 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor. Çığ riski bulunan bölgelerde kontrollü şekilde ilerleyen ekipler, yolun güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Kış boyunca sert hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılmasıyla birlikte ilçe sakinlerinin ulaşımda büyük rahatlama yaşaması bekleniyor. Özellikle il dışındaki Bahçesaraylı vatandaşlar da yolun yeniden ulaşıma açılacağı tarihi bekliyor.

Devasa kar kütleleriyle mücadele

Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan ve kış aylarında çığ riski nedeniyle can güvenliğini korumak adına kapatılan Van-Bahçesaray yolunda, havaların ısınmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları hız kazandı. Yer yer 3-4 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini ve çığ kalıntılarını temizlemek için iş makineleri aralıksız çalışıyor.

Ulaşım rahat bir nefes alacak

Yaklaşık 5 aydır ilçeye ulaşımı Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlayan Bahçesaray halkı için geri sayım başladı. Yolun hafta sonuna kadar açılmasıyla birlikte, Van ile Bahçesaray arasındaki ulaşım süresi yeniden normale dönecek ve bölge ticareti ile sosyal yaşamı rahat bir nefes alacak.