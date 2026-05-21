Bir yandan dip çamuru temizliği, kıyı düzenlemeleri, arıtma altyapıları ve dere ıslahları sürdürülürken, diğer yandan Van Gölü yüzeyinin temizlenmesine yönelik 165 milyon lira değerinde yeni bir proje hayata geçirilecek.

Bitlis ve Van Valilikleri tarafından ortak yürütülecek projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da özel destek verecek.

Van Valisi Ozan Balcı, projenin yaklaşık bir ay içerisinde başlayacağını belirterek, Van Gölü’nün korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

“VAN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLACAK”

Vali Balcı açıklamasında, “Bitlis ile beraber yaptığımız güzel bir proje var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da özel destek veriyor. 165 milyon lira değerinde, sintine temizliği ‘Göl yüzeyinin temizliği’ ile ilgili projeyi inşallah bir ay sonra başlatmış olacağız. Bu da Van Gölü’nün korunması anlamında önemli bir yatırım olacak. Bu yatırımların ve çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“GELECEK KUŞAKLARA KORUNMUŞ BİR VAN GÖLÜ BIRAKACAĞIZ”

Van Gölü’nün yalnızca doğal bir zenginlik olmadığını vurgulayan Vali Ozan Balcı, “Van Gölü dünyanın önemli zenginliklerinden biri. Sadece doğal değil; tarihi, kültürel ve sosyal yönleriyle de çok değerli bir göl. Biz de canla başla gölümüzü ve çevremizi korumaya çalışıyoruz. İnşallah gelecek kuşaklara korunmuş bir Van Gölü bırakacağız.” ifadelerini kullandı.