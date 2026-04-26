Avrupa Birliği (AB) desteği ile uygulanan Güçlü Gazeteci Özgür Medya Projesi kapsamında Van’da gazetecilere yönelik ücretsiz bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim programında, haber hazırlama süreçleri, dijital habercilik uygulamaları, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve gazetecilerin hukuki haklarına ilişkin konular işlendi. Programda TGS Genel Sekreteri Banu Tuna, BBC Türkçe video habercisi Esra Yalçınalp, TE Bilişim SEO eğitmenleri Osman Ekinci ve Tolga Yenigün ile TGS Hukuk Müşaviri Avukat Elif Ergin eğitmen olarak yer aldı.

Katılımcılara, haber üretiminde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar, dijital mecralarda görünürlük sağlama yöntemleri ve gazetecilik faaliyetleri kapsamında karşılaşılabilecek hukuki süreçler hakkında bilgi verildi.