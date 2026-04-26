Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü’nde sürpriz bir bayrak değişimi gerçekleşti.

Deneyimli gazeteci ve bürokrat Kenan Tokgöz, 24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Van Bölge Müdürü olarak atandı.

Aslında Tokgöz’ün yolu Van ile ilk kez kesişmiyor.

Kendisi 14 Nisan 2025 tarihinde de aynı göreve atanmış ancak o dönem sürece dahil olan bazı teknik nedenlerle görevine resmen başlayamamıştı.

Aradan geçen bir yılın ardından yapılan bu yeni atamayla birlikte Tokgöz’ün yarın Van’daki mesaisine başlaması bekleniyor.

Kısa bir süre önce Van’a müdür olarak atanan Erol Karadağ ise görevini devrederek İstanbul’daki BİK Genel Müdürlüğü bünyesine geri dönecek.

Kenan Tokgöz Kimdir?

1972 yılında Konya’da doğan Kenan Tokgöz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Meslek hayatına 1993 yılında muhabir olarak başlayan Tokgöz, Türk basınında önemli bir kariyere sahip.

Medya Kariyeri: Millî Gazete ve Yeni Şafak gibi köklü yayın kuruluşlarında İzmir Bölge Temsilciliği görevlerini yürüttü. Ayrıca TV Net ve Gerçek Hayat Dergisi gibi platformlarda da temsilcilik yaptı.

Kamu Görevleri: 2011-2016 yılları arasında Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde Zafer Kalkınma Ajansı’nda (ZEKA) Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

Diğer Faaliyetleri: BİK bünyesindeki ilk döneminden sonra İbn-i Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi gibi uluslararası yapılarda Medya ve İletişim Koordinatörlüğü yaparak basın danışmanlığı hizmetleri verdi.