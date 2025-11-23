DAGC’nin Erzurum ve Doğu Anadolu’daki illerde yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını ve önemli görevler üstlendiğini belirten Türkez, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini anlattı.

DAGC önderliği ve genel başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il meslek örgütlerinin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket ettiklerini ifade kaydeden Türkez, "Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 9 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nda görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir" dedi.

Nice yıllara

Kuruluştan bugüne kadar özveri ile görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Türkez , "Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. 24 Kasım 1979’da kurulan ve günümüze kadar geçen süreçte görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 46. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorumluluklarımız var

DAGC’nin hassasiyetleri olduğuna da dikkat çeken Türkez şunları kaydetti: "Öncelikle belirtiyoruz ki, basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır. Buna özenle riayet edilmelidir. DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. DAGC, bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler, meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir".

Türkez ayrıca 24 Kasım’a denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutladı.