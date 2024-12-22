Ülkemizdeki basın kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını ve yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında büyük önem arz eden resmî ilanların yayım ücretinin artırılmasına yönelik Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Ülke genelinde resmî ilan yayımlayan toplam 1.128 gazete ve internet haber sitesini ilgilendiren düzenleme 22 Aralık 2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Resmî İlan Fiyat Tarifesinde bir sütun/santim ve kutu KDV hariç yayım ücreti; fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategori’de yer alan internet haber siteleri için yüzde 32,14 artışla 140 TL’den 185 TL’ye; fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategori’deki internet haber siteleri için ise yüzde 23,53 artışla 170 TL’den 210 TL’ye yükseltildi.

Gazetelerde resmî ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi; internet haber sitelerinde resmî ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılacak. Yayımlanacak ilan metinlerinin yazı karakteri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanların başlıkları 16 punto olacak. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

Genel Müdür Erkılınç’tan teşekkür

Resmî İlan Fiyat Tarifesinin kabulünü değerlendiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Basınımızın can damarı olan resmî ilan gelirlerinin artarak devam etmesi noktasında verdikleri destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor, İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Resmî ilan adetlerinin her geçen gün azaldığı bir dönemde getirisi ve götürüsünü değerlendirerek hassas bir şekilde belirlediğimiz zam oranının onaylanması bizleri mutlu etti. Yeni Resmî İlan Fiyat tarifesi gazetelerimiz ve internet haber sitelerimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.