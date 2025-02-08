Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman, Konya ve Nevşehir’de Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Konya’da düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, Trakya, Ege ve Güney Marmara’da 250’den fazla yayın temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen bölge toplantılarının, Genel Kurul Temsilci Seçimleri dolayısıyla verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

“Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz”

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda yeni dönemde görev yapacak basın temsilcilerini kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Erkılınç, Basın Yasası görüşmeleri sürerken gazetecilerle bir araya geldiklerinde ısrarla vurguladıkları hususları hatırlatarak, “Bu dediklerimizden hangisi yanlış çıktı veya yerine getirilmedi?” diye sordu.

Genel Müdür Erkılınç, “Bilinsin isterim ki sizleri yanıltmadık, kimsenin sizleri yanıltmasına, sizlerin üzerinden prim yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Kabullenmesi zor da gelse, gerçekler acı da olsa teşhisi doğru koyacak ve en uygun çözümü yayınlarımızla birlikte arayacağız. Kurum olarak kimseyle bir husumetimiz yok. Gazeteler, internet haber siteleri ve dergiler ile onların sahipleri dışında bu manada bir muhatabımız da yok. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Devlet ‘sizin tüm masraflarınızı karşılarım’ demiyor”

Basının dünyanın her yerinde stratejik güç olduğunu ve devletlerin çeşitli metotlarla basın kuruluşlarını sübvanse ettiğini kaydeden Erkılınç, “Ülkemizde resmî ilanların yayımlatılması suretiyle basının desteklenmesi öngörülmüştür. Açıkçası; ‘biz yapıyoruz’ diye söylemiyorum; sizleri incitmeden bir emek, hizmet karşılığında maddi desteğin verilmesi diğer tüm senaryolara göre en nazik olanı” dedi.

Genel Müdür Erkılınç, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet resmî ilanları verirken asla ‘sizin tüm masraflarınızı karşılarım’ demiyor. Diyor ki: ‘Gazetecilik faaliyetinde bulunduğun için sana destek olmak istiyorum, çünkü bir kamu görevi üstleniyorsun. Desteği verebilmem için belli kurallarım var. Bu kuralları Basın İlan Kurumu belirler. Kuralları yerine getirirsen ve ben de bunu tespit edersem, maddi destekte bulunurum’. Dolayısıyla ‘resmî ilan gelirleri, giderleri karşılamıyor’ şeklindeki söylemler gerçeklikten ve hayatın olağan akışından uzaktır. İhtiyaç olmadığı halde mahkemeler tebligat ilanı, belediyeler ihale ilanı, icra müdürlükleri satış ilanı yayımlatamayacağına ve bizler de var olanı eşit bir şekilde dağıttığımıza göre eksik yaptığımız neresi var?”

Resmî ilan fiyat tarifesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erkılınç, iki satır isim tashih ilanının yayım bedelinin 2.500 TL’yi bulduğu mevcut durumda basın kuruluşlarının “tarifeye yüksek oranda zamlar yapılsın, gelirler artsın” şeklindeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Genel Müdür Erkılınç, süreli yayınlarda özel ilan ve reklamların yayım bedelinin resmî ilanlardan çok daha düşük tutarlarda yayımlandığına işaret ederek öne sürülen “özel ilan ve reklamlarda sürümden kazanıyoruz” savunmasına katılmadığını; en çok ilan veren kuruluşun Basın İlan Kurumu olduğunu vurguladı.

“Gazetedeki alışkanlıklar internete taşınırsa baştan kaybederiz”

Basının mevcut durumu karşısında en gerçekçi iki eylem planı bulunduğunu belirten Erkılınç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gazetecilik mesleğini internet haber sitesinde sürdürmek gazeteye göre daha az maliyetli. Üstelik mesleki rekabet anlamında çok daha üstün. Lakin burada şunu da söyleyeyim; gazetedeki alışkanlıkların internet haber sitesine taşınmaması gerekiyor, bu olursa oyunu baştan kaybederiz.

İkincisi; adetsel olarak küçülen ilan ekosistemi karşısında gazete sayısını dengelemek. Burada da şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Biz kurum olarak kimseye ‘birleşin’ demediğimiz gibi ‘sen gazeteni kapat, sen gazeteni sat’ da demeyiz. Zaten bu nedenle ısrarla ‘güç birliği’ ifadesini kullanıyoruz. Bu iş ticari bir mesele. Zarar ediyorsan veya rekabet edemiyorsan çözüm üretecek olan sensin. Başkasını suçlamak, başkalarının üzerinde psikolojik baskı kurmak, hatta ve hatta Kurumumuzun arkasına saklanarak omzumuzdan ateş etmek de doğru değildir.”

“Bazı bilişim firmalarının yanıltma taktiklerini biliyoruz”

İnternet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerine değinen Genel Müdür Erkılınç, 2023 yılı Nisan ayından bu yana resmî ilan ve reklam yayımlayan internet haber sitelerinden gelirlerini yatırıma dönüştürmelerini ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmelerini beklediklerini ancak bu beklentiyi karşılayanların sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini söyledi.

“Aldığımız kadar para alalım, nerede ilanı keserlerse biz de fişi çeker gazeteden devam ederiz” diyenleri gördüklerini belirten Erkılınç, bu niyetleri görmezden gelerek BİK Analitik’e odaklandıklarını kaydetti.

BİK Analitik’in sorunsuz bir şekilde internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini takip ettiğini söyleyen Erkılınç, “Sadece bununla da kalmıyor. Okurlar gerçek mi değil mi, bot kullanıyorsa hangi ülkeden ve tarayıcıdan kullanıyor, nereden backlink trafiği geliyor, hangi sosyal mecralarda reklam veya sponsorluk adı altında siteye ziyaretçi çekiliyor görüyoruz. Bazı bilişim firmalarının yanıltma taktiklerini de biliyoruz. Umarım yarın sizlere mahcup olmazlar, sizlerle karşı karşıya gelmezler” diye konuştu.

Yakın dönemde gerçekleşen ve haber sitelerini olumsuz etkileyen arama motoru güncellemesine ilişkin konuşan Erkılınç, bu mağduriyetin en büyük sebebinin “okur odaklı gazetecilik yapmamak” olduğunun altını çizdi.

“Sabrımız tükendi: 2025’te ‘ağır ihlal’ maddesini uygulayacağız”

BİK Analitik sistemine yönelik manipülasyon teşebbüsünde bulunan internet haber sitelerine uyarılarda bulunan Genel Müdür Erkılınç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yasal ve teknik hazırlık süreçlerimizi tamamlayıncaya kadar hiçbir haber sitesine yönetmeliğimizdeki ‘ağır ihlal’ maddesini işletmedik. Bizi kandırmaya mı çalışıyor, ilanını durdurduk, o kadar. ‘Aklını başını alsın’ diye bekledik. Özveride bulunduk, zaman tanıdık. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, sabrımız tükenmiştir. Bu yıldan itibaren, BİK Analitik sistemine yönelik manipülasyon teşebbüsünde bulunduğunu, resmî ilan dağıtım ekosistemine hileli yöntemlerle zarar verdiğini tespit ettiğimiz internet haber sitelerine ‘ağır ihlal’ maddesini uygulamaya başlayacağız.

Bu şu demek: ‘Bu ihlali yapan internet haber sitesi, ilan yayımlama hakkını kaybedecek ve yeni yayın sayılacak.’ Bir kardeşiniz olarak dostane uyarımı lütfen dikkate alın. Giden gitti, kazandığınızı kazandınız. Varsa bu yanlışa düşen en kısa sürede bu yanlıştan dönsün, değilse yeni yayın sayılmak hem muhataplarını hem de bizleri çok üzer.”

Erkılınç konuşmasına son verirken 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek, ülkemizi ve milletimizi böylesi felaketlerden muhafaza buyurmasını temenni etti.