Van'ın, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerini ekrana taşıyacak olan Van 65 TV, yayın hayatına başlıyor. Yeni kanal, Türksat, D-Smart ve Dijitürk üzerinden yayınları ile hem yerel hem de ulusal izleyiciye hitap edecek. Kanal, Van'ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını ekranlara taşıyarak bölgenin sesi olmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin konuşan Van 65 TV Haber Müdürü Yılmaz Tekin, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi. Tekin, "Ekip olarak uzun süredir yürüttüğümüz hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Stüdyo altyapımız, ekipmanlarımız ve yayın kadromuz hazır durumdadır. Dinamik bir yayın anlayışıyla ekran karşısına çıkacağız. Yeni yayın döneminde haber, kültür-sanat, spor, ekonomi ve canlı yayın formatlarında programlara yer verilecek. Van'ın sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerin ekrana taşınacak" dedi.

Van 65 TV'nin tarafsızlık, şeffaflık ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla yayın yapacağını dile getiren Tekin, "Şehrimizin tüm değerlerini ekranlara taşıyacağız. Van'ın tarihi ve kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Program fragmanlarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Kanalımızda farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap edecek geniş bir içerik yelpazesi olacak" diye konuştu.

Kanalın frekans bilgileri ve yayın takviminin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.