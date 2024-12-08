Gazeteci ve Televizyon sunucusu Osman Nuri Yıldız dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Bayın kanaması geçiren Yıldız Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yıldız’ın durumunu öğrenen aralarında CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan başta olmak üzere gazeteci arkadaşları ile siyasetçiler hastaneye gitti.

Gece geç saatlerinde hastaneye gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hemdullah Şevli’de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Yıldız’ın tedavisi Nöroloji yoğun bakımın ünitesinde sürüyor.