Van Gölü’nü korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Arıtma tesislerinden dip çamuru temizliğine, dere ıslahlarından kıyı düzenlemelerine kadar birçok çalışma tamamlanırken yeni projeler için de hazırlıklar sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 23 proje tamamlandı, 20 proje tamamlanma aşamasındayken, 32 projenin yapım aşaması da devam ediyor.
Van Gölü’nü korumaya yönelik projeler şu şekilde;
23 PROJE TAMAMLANDI
Van Gölü'nün korunmasına yönelik tamamlanan yatırımlar şunlar:
- 1-Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
- 2-Van Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi
- 3-Van Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi
- 4-Van Saray Atıksu Arıtma Tesisi
- 5-Van Çaldıran Atıksu Arıtma Tesisi
- 6-Van Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi
- 7-Van Özalp Atıksu Arıtma Tesisi
- 8-Van Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Bağlantı Çalışmaları
- 9-Van Entegre Katı Atık Tesisi
- 10-Van Katı Atık Aktarma İstasyonları
- 11-Van Edremit Marina Atık Kabul Tesisi
- 12-Van Sahil Bandı Kaçak Ahırların Yıkılması Çalışmaları
- 13-Van Gölü Dip Tarama Çalışmaları 1. Etap
- 14-Van / Bitlis Taşkın Yönetim Planı
- 15-Van / Bitlis Kuraklık Yönetim Planı
- 16-Van / Bitlis Van Gölü Koruma Statüsü Tescil Çalışması
- 17-Bitlis Tatvan Sarıkum Köyü Güneş Enerjili İçme Suyu Sistemi
- 18-Van / Bitlis Sahil Güvenlik Komutanlığı Van Gölü Konuşlanması
- 19-Van İpekyolu / Tuşba / Edremit Van Gölü Sahil Yolu 1. ve 2. Etap
- 20-Van İpekyolu Van Sazlıkları Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanı
- 21-Van Edremit Van Gölü Dalış Okulu
- 22-Van / Bitlis Van Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Plan Çalışmaları
- 23-Van Gevaş Dönemeç Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı Yönetim Planı
20 PROJE, PLANLAMA AŞAMASINDA
Van Gölü çevresinde çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla planlanan projeler ve yatırımlar ise şöyle:
- 1-Van / Bitlis Van Gölü Alan Başkanlığı
- 2-Van Yeni Atık Kabul Tesisleri
- 3-Van / Bitlis Güneş Enerjili Deniz Süpürgeleri ve Mobil Atık Toplama Gemileri
- 4-Van / Bitlis Van Gölü Sürdürülebilir Etki Merkezi
- 5-Van Aydınlar Atıksu Arıtma Tesisi
- 6-Van Gölü Dip Tarama Çalışmaları 3. Etap
- 7-Bitlis Adilcevaz Ayrık Kanalizasyon Sistemi
- 8-Van / Bitlis Yeni Atık Getirme Merkezleri ve Mobil Sıfır Atık Sistemleri
- 9-Van / Bitlis Yenilenebilir Enerji Destekli Atıksu Arıtma Sistemleri
- 10-Van Mazgal ve Dere Ağzı Tutucu Sistemleri
- 11-Bitlis Ahlat Liman Revize Projesi
- 12-Bitlis Çarho Çevre Düzenlemesi Projesi
- 13-Bitlis Nemrut Krater Gölü Çevresi Doğaya Uyumlu Tesisler
- 14-Van / Bitlis Van Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmaları Uygulaması
- 15-Bitlis Tatvan / Ahlat / Adilcevaz Van Gölü Kıyı Turizmi Alanları
- 16-Van İpekyolu Eski DSİ Yerleşkesi Millet Bahçesi
- 17-Van Erciş Millet Bahçesi
- 18-Van Erciş Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi
- 19-Van / Bitlis Van Gölü Kıyı Rekreasyon ve Yeşil Alan Geliştirme Çalışmaları
- 20-Van / Bitlis Kuraklık Yönetim Planı Uygulama Tedbirleri
32 PROJENİN YAPIMI DEVAM EDİYOR
Van ve Bitlis'te devam eden çalışmalar arasında ise şu projeler yer alıyor:
- 1-Van İpekyolu / Edremit / Tuşba Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ve Seyreltik Su İncelemesi
- 2-Van Solar Çamur Kurutma Tesisi
- 3-Van Edremit Yeni Atıksu Arıtma Tesisi
- 4-Van Edremit Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı
- 5-Van Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi İnfiltrasyon Önleme Çalışması
- 6-Van Bahçesaray Atıksu Arıtma Tesisi
- 7-Bitlis Tatvan Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu
- 8-Bitlis Ahlat Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu
- 9-Bitlis Adilcevaz Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite İzleme Çalışması
- 10-Van Erciş Şeker Fabrikası Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
- 11-Van Erciş Şeker Fabrikası VASKİ Kolektör Hattı Bağlantı Çalışmaları
- 12-Van Gölü Dip Tarama Çalışmaları 2. Etap
- 13-Bitlis Tatvan Dip Tarama Çalışmaları
- 14-Van / Bitlis Sintine ve Yüzeysel Atık Toplama Tesisleri Projesi
- 15-Bitlis Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi
- 16-Van / Bitlis Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları
- 17-Van Dere Temizliği ve Bariyer Sistemleri
- 18-Van / Bitlis Sıfır Atık Mavi Eğitim Faaliyetleri
- 19-Van İpekyolu Çevresi Erçek Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı
- 20-Van İpekyolu / Tuşba / Edremit Van Gölü Sahil Rekreasyon Alanı
- 21-Van İpekyolu / Tuşba / Edremit Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap
- 22-Bitlis Ahlat Van Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Askı Süreci
- 23-Van / Bitlis Taşkın Yönetim Planı Uygulama Tedbirleri
- 24-Van Çaldıran Ovası Drenajı
- 25-Van Erciş Kozluca Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi
- 26-Van Gürpınar Hoşap Çayı Yan Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi
- 27-Van İpekyolu Aşağı Gölalan ve Yukarı Gölalan Mahalleleri Taşkın Koruma Tesisi
- 28-Van Karasu Çayı Yatak Islahı 3. Kısım
- 29-Bitlis Adilcevaz Merkez Sulu Deresi Islahı
- 30-Bitlis Ahlat İlçe Merkezi Su Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi
- 31-Bitlis Tatvan İlçe Merkezi Aşitan Deresi Islahı
- 32-Bitlis Tatvan Çekmece Köyiçi Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi