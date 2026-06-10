Van Gölü’nü korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Arıtma tesislerinden dip çamuru temizliğine, dere ıslahlarından kıyı düzenlemelerine kadar birçok çalışma tamamlanırken yeni projeler için de hazırlıklar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 23 proje tamamlandı, 20 proje tamamlanma aşamasındayken, 32 projenin yapım aşaması da devam ediyor.

Van Gölü’nü korumaya yönelik projeler şu şekilde;

23 PROJE TAMAMLANDI

Van Gölü'nün korunmasına yönelik tamamlanan yatırımlar şunlar:

1-Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

2-Van Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi

3-Van Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi

4-Van Saray Atıksu Arıtma Tesisi

5-Van Çaldıran Atıksu Arıtma Tesisi

6-Van Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi

7-Van Özalp Atıksu Arıtma Tesisi

8-Van Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Bağlantı Çalışmaları

9-Van Entegre Katı Atık Tesisi

10-Van Katı Atık Aktarma İstasyonları

11-Van Edremit Marina Atık Kabul Tesisi

12-Van Sahil Bandı Kaçak Ahırların Yıkılması Çalışmaları

13-Van Gölü Dip Tarama Çalışmaları 1. Etap

14-Van / Bitlis Taşkın Yönetim Planı

15-Van / Bitlis Kuraklık Yönetim Planı

16-Van / Bitlis Van Gölü Koruma Statüsü Tescil Çalışması

17-Bitlis Tatvan Sarıkum Köyü Güneş Enerjili İçme Suyu Sistemi

18-Van / Bitlis Sahil Güvenlik Komutanlığı Van Gölü Konuşlanması

19-Van İpekyolu / Tuşba / Edremit Van Gölü Sahil Yolu 1. ve 2. Etap

20-Van İpekyolu Van Sazlıkları Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanı

21-Van Edremit Van Gölü Dalış Okulu

22-Van / Bitlis Van Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Plan Çalışmaları

23-Van Gevaş Dönemeç Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı Yönetim Planı

20 PROJE, PLANLAMA AŞAMASINDA

Van Gölü çevresinde çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla planlanan projeler ve yatırımlar ise şöyle:

1-Van / Bitlis Van Gölü Alan Başkanlığı

2-Van Yeni Atık Kabul Tesisleri

3-Van / Bitlis Güneş Enerjili Deniz Süpürgeleri ve Mobil Atık Toplama Gemileri

4-Van / Bitlis Van Gölü Sürdürülebilir Etki Merkezi

5-Van Aydınlar Atıksu Arıtma Tesisi

6-Van Gölü Dip Tarama Çalışmaları 3. Etap

7-Bitlis Adilcevaz Ayrık Kanalizasyon Sistemi

8-Van / Bitlis Yeni Atık Getirme Merkezleri ve Mobil Sıfır Atık Sistemleri

9-Van / Bitlis Yenilenebilir Enerji Destekli Atıksu Arıtma Sistemleri

10-Van Mazgal ve Dere Ağzı Tutucu Sistemleri

11-Bitlis Ahlat Liman Revize Projesi

12-Bitlis Çarho Çevre Düzenlemesi Projesi

13-Bitlis Nemrut Krater Gölü Çevresi Doğaya Uyumlu Tesisler

14-Van / Bitlis Van Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmaları Uygulaması

15-Bitlis Tatvan / Ahlat / Adilcevaz Van Gölü Kıyı Turizmi Alanları

16-Van İpekyolu Eski DSİ Yerleşkesi Millet Bahçesi

17-Van Erciş Millet Bahçesi

18-Van Erciş Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi

19-Van / Bitlis Van Gölü Kıyı Rekreasyon ve Yeşil Alan Geliştirme Çalışmaları

20-Van / Bitlis Kuraklık Yönetim Planı Uygulama Tedbirleri

32 PROJENİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Van ve Bitlis'te devam eden çalışmalar arasında ise şu projeler yer alıyor:

1-Van İpekyolu / Edremit / Tuşba Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ve Seyreltik Su İncelemesi

2-Van Solar Çamur Kurutma Tesisi

3-Van Edremit Yeni Atıksu Arıtma Tesisi

4-Van Edremit Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı

5-Van Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi İnfiltrasyon Önleme Çalışması

6-Van Bahçesaray Atıksu Arıtma Tesisi

7-Bitlis Tatvan Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu

8-Bitlis Ahlat Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu

9-Bitlis Adilcevaz Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite İzleme Çalışması

10-Van Erciş Şeker Fabrikası Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

11-Van Erciş Şeker Fabrikası VASKİ Kolektör Hattı Bağlantı Çalışmaları

12-Van Gölü Dip Tarama Çalışmaları 2. Etap

13-Bitlis Tatvan Dip Tarama Çalışmaları

14-Van / Bitlis Sintine ve Yüzeysel Atık Toplama Tesisleri Projesi

15-Bitlis Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi

16-Van / Bitlis Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları

17-Van Dere Temizliği ve Bariyer Sistemleri

18-Van / Bitlis Sıfır Atık Mavi Eğitim Faaliyetleri

19-Van İpekyolu Çevresi Erçek Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı

20-Van İpekyolu / Tuşba / Edremit Van Gölü Sahil Rekreasyon Alanı

21-Van İpekyolu / Tuşba / Edremit Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap

22-Bitlis Ahlat Van Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Askı Süreci

23-Van / Bitlis Taşkın Yönetim Planı Uygulama Tedbirleri

24-Van Çaldıran Ovası Drenajı

25-Van Erciş Kozluca Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi

26-Van Gürpınar Hoşap Çayı Yan Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi

27-Van İpekyolu Aşağı Gölalan ve Yukarı Gölalan Mahalleleri Taşkın Koruma Tesisi

28-Van Karasu Çayı Yatak Islahı 3. Kısım

29-Bitlis Adilcevaz Merkez Sulu Deresi Islahı

30-Bitlis Ahlat İlçe Merkezi Su Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi

31-Bitlis Tatvan İlçe Merkezi Aşitan Deresi Islahı

32-Bitlis Tatvan Çekmece Köyiçi Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi