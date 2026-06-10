Erek Dağı'nın zirvesindeki kar örtüsü, Sıhke Gölü'nün yükselen su seviyesi ve çevresini kaplayan yeşillikler görenleri hayran bırakan manzaralar oluşturdu.

EREK DAĞI BEYAZ ÖRTÜSÜNÜ KORUYOR

Kent merkezinin doğusunda yükselen ve Gevaş İlçesinde bulunan Artos Dağı’nın ardından Van’ın ikinci en yüksek dağı olan Erek Dağı, yaz mevsiminin gelmesine rağmen zirvesindeki kar örtüsünü korumaya devam ediyor. Yağışın bol olduğu yıllarda Ağustos ayına kadar kar tutabilen Erek Dağı, heybetli görüntüsüyle Van’a ayrı bir güzellik katıyor.

Kış mevsiminden bu yana etkili olan yağışlar sayesinde dağın etekleri de yeşile bürünürken, zirvedeki beyaz örtüyle ortaya eşsiz bir görüntü çıktı.

SIHKE GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman kuruma tehlikesi yaşayan Sıhke Gölü'nde bu yıl yağışların olumlu etkisi görüldü. Yağışlarla birlikte gölün su seviyesinde gözle görülür bir artış yaşanırken göl çevresindeki doğal yaşam da yeniden canlandı. Göl kıyısında oluşan geniş yeşil alanlar, bölgeye ayrı bir renk kattı.

BULUTLAR MANZARAYI TAMAMLADI

Sıhke Gölü'nün mavisi, Erek Dağı'nın zirvesindeki beyaz kar örtüsü ve çevredeki yeşil alanlar, gökyüzünü süsleyen beyaz bulutlarla birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Özellikle gün içerisinde değişen bulut kümeleri ve dağın zirvesine düşen ışık oyunları fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler oluşturuyor.

VAN'IN DOĞAL GÜZELLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Mavi, beyaz ve yeşilin aynı karede buluştuğu manzara, Van'ın doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kent merkezinden rahatlıkla görülebilen Erek Dağı ve Sıhke Gölü çevresinde oluşan görüntüler vatandaşlara adeta görsel şölen sundu.