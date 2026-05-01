Trendyol 1. Lig’in 38. hafta maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz kırmızı-siyahlı Van ekibi, maçın hazırlıklarını tesislerinde tamamlayarak dün itibariyle Hatay’a geçti.

Ligde son hafta heyecanı sürerken, daha önce alt lige düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor sahasında Van ekibini ağırlayacak.

Vanspor taraftarları, deplasmanda takımlarını desteklemek için biletlerini alarak tribünlerdeki yerini alacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligdeki son karşılaşmada deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Hatay ekibinin bu maç ile beraber 1. Lig serüveni sona ermiş olacak.

İKİ TAKIM DA HAFTAYI PUANSIZ KAPATMIŞTI

Hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatmıştı. Sahasında İstanbulspor A.Ş. ile karşı karşıya gelen temsilcimiz mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı.

Küme düşmesi kesinleşen rakip Atakaş Hatayspor ise deplasmanda, yine küme düşmesi daha önce kesinleşen Serik Spor Futbol A.Ş.’ye 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatmıştı.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Atakaş Hatayspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, Hatay Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele, (bugün) 1 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da başlayacak.

Karşılaşma, Tabii Spor 6 ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.