Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Rakibi ile 3 – 3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, Esenler Erokspor’un da Pendikspor ile berabere kalmasının ardından ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Maçın ilk golünü ev sahibi ekip buldu. Maçın 6. dakikasında gelişen atakta M. Fofana meşin yuvarlağı ağlara göndererek Iğdır temsilcisini 1 – 0 öne geçirdi.

Amer Sportif Faaliyetlerin bu gole cevabı 19. dakikada geldi. Hasan Ali Kaldırım’ın vuruşunda top Iğdır FK ağlarına gitti ve skora denge geldi: 1 – 1.

Maçın ilk yarısında normal süre tamamlanırken Amed Sportif Faaliyetler, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı kazandı. Topun gerisine geçen M. Diagne topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Ancak mücadelenin ilk yarısında uzatma dakikaları oynanırken bir gol daha geldi. Alagöz Holding Iğdır FK, köşe vuruşu kazandı. Ceza sahası ön direğine gönderilen topa Diagne ters bir vuruş yapınca top Amed Sportif Faaliyetler kalesine gitti ve skor 2 – 2 oldu.

Mücadelenin ilk devresi 2 – 2 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

Maçın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. 49. dakikada ani gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Dia Saba düzgün bir vuruş yaparak skoru 3 – 2’ye taşıyan isim oldu.

Maçın son bölümleri yaklaşırken ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklendi. 80. dakikada kale direği arkasına ortalanan topa Atakan Çankaya dokundu ve skoru 3 – 3’e getirdi.

Maçın geri kalan dakikalarında da heyecan doruklara çıktı. Her iki takımın da çabası başka gol getirmeyince mücadele 3 – 3 beraberlikle sonuçlandı.

Esenler Erokspor’un da sahasında Pendikspor ile 1 – 1 berabere kalmasının ardından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig biletini alan ikinci takım oldu.

PLAY-OFF’A ÇIKAN TAKIMLAR

Bu arada Trendyol 1. Lig’de play-off’a kalan takımlar da netleşti. Buna göre Esenler Erokspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendik Spor Futbol A.Ş. ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü play-off’a kalan takımlar oldu.

LİGDEN DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLMUŞTU

Trendyol 1. Lig’den düşen takımlar da daha önce belli olmuştu. Adana Demirspor A.Ş., Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor A.Ş. ve Serik Spor Futbol A.Ş. lige veda eden takımlar oldu.