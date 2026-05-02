Trendyol 1. Lig’de ligin son hafta maçları bugün oynanacak. Maçların ardından Süper Lig biletini alacak ikinci takım belli olacak.

Ligin son haftasına aynı puanla giren Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetlerden biri bugün Süper Lig vizesi alacak.

Kritik haftada Esenler Erokspor sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

Rakibi ile ikili averajda avantajlı konumda bulunan taraf Amed Sportif Faaliyetler. Olası puan eşitliğinde süper lig vizesini Amed Sportif Faaliyetler alacak.

Maçlar bugün oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

VAN’DA DA HEYECAN YAŞANACAK

Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı için Van Kent meydanında dev ekran kurulacak. Futbolseverler heyecanı birlikte yaşayacak.

İpekyolu Belediyesi tarafından kurulacak olan dev ekrandan kritik maç takip edilebilecek.

Konu ile ilgili olarak İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda; “Türkiye 1. Futbol Ligi’nde Amed Sportif Faaliyetler’in Iğdırspor ile deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmayı, İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak kent meydanında kuracağımız LED dev ekranda hep birlikte izliyoruz. Tüm halkımızı Kent Meydanı’na bekliyoruz” denildi.

Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı bugün oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.