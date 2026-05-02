Bölge futbolu için tarihi günlerden biri yaşanıyor. Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya geliyor. Van başta olmak üzere bölgedeki tüm spor tutkunlarının kilitlendiği bu mücadelede, Amed FK galip gelmesi durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterecek.

Iğdır FK - Amed FK Maçı Saat Kaçta ve Ne Zaman?

Süper Lig yolunda düğümü çözecek olan bu dev karşılaşma, 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin başlama düdüğü saat 16:00’da çalacak.

Iğdır FK - Amed FK Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz mi?

Vatandaşların internette en çok arattığı "Amed maçı hangi kanalda?" sorusu yanıt buldu. Kritik mücadele hem şifreli hem de şifresiz seçeneklerle ekrana gelecek:

TRT Kurdî (Şifresiz - Canlı)

(Şifresiz - Canlı) beIN Sports 2

TRT Spor (Konferans yayınla dönüşümlü)

(Konferans yayınla dönüşümlü) tabii (Dijital platform)

Amed FK Süper Lig’e Nasıl Çıkar? Şampiyonluk Senaryoları

73 puanla ligin zirve takibini sürdüren Amed FK için matematik oldukça net. İşte senaryolar:

Galibiyet Şart: Amed FK, Iğdır FK’yı mağlup ederse puanını 76’ya çıkaracak. İkili Averaj Avantajı: En yakın rakibi Esenler Erokspor ile puanların eşitlenmesi durumunda (Erokspor'un da kazanması hali), Amed FK ikili averajda rakibinin önünde olduğu için doğrudan Süper Lig’e yükselen taraf olacak. Kader Anı: Eğer Amed FK puan kaybeder ve rakipleri kazanırsa, Süper Lig bileti için Play-Off finali yolu gözükecek.

Van ve Çevre İllerden Büyük Destek

Maçın oynanacağı Iğdır’da sabah saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Van’dan da çok sayıda taraftarın takımlarına destek vermek ve bu tarihi ana tanıklık etmek için Iğdır’a gittiği öğrenildi. Şehir stadı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin iki temsilcisinin bu mücadelesi "Doğu Derbisi" tadında geçecek.

MAÇ KİMLİĞİ

· Maç: Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler

· Tarih: 2 Mayıs 2026

· Saat: 16:00

· Stat: Iğdır Şehir Stadyumu

· Hakem: Ali Yılmaz

