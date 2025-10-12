Artvin Çoruh Üniversitesi MYO Yaşlı Bakım Bölümü 1’inci sınıf öğrencileri 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde' anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler kutlamaların yapıldığı günde, Gazze’de yaşanan savaşta hayatını kaybeden kız çocuklarına dikkat çekti. Farkındalık çağrısı yapan üniversite öğrencileri ellerinde taşıdıkları Gazzeli çocukların bulunduğu fotoğrafların önünde, ‘Bir kız çocuğu savaşta ölüyorsa, bugün kutlanamaz’, ‘Toprağa gömülen çocukları üzerine afiş asarak vicdan temizlenmez’, ‘Gazze’de kızlar ölüyorsa, dünyanın hiçbir günü masum değildir’, ‘Bizim mutluluğumuz, onların sessiz çığlıklarına tercih edilemez’, ‘Bugün kutlama değil, yüzleşme günüdür’, ‘Gazze’de kız çocukları susuyorsa dünya da susmamalı’, ‘Onlar gülmeden biz kutlayamayız’, ‘Gerçek Dünya Kız Çocukları Günü, hiçbir kız çocuğu ölmediğinde kutlanır’ cümleleriyle ortak bir mesaj verdi.

'KIZ ÇOCUKLARININ ACISINI DİLE GETİRDİLER'

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, öğrencilerin duyarlılığından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kendi günlerinde kendi mutluluklarını değil, Gazze’deki kız çocuklarının acısını dile getirdiler. Bu sıradan bir tepki değil; insanlığın hala ölmediğini gösteren güçlü bir duruştur. Onları yetiştiren ailelerine, öğretmenlerine, okul idaresine teşekkür ediyorum. İlçemizde böyle vicdan sahibi gençlerin olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bugünün asıl kutlanması gereken yüzü, işte bu gençlerin gösterdiği bilinçtir” dedi.

'BÖYLE GENÇLERİN VARLIĞI BİZİ ONURLANDIRIYOR'

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise öğrencilerin davranışını insanlığa çağrı olarak nitelendirdiğini ifade ederek, “Böylesine sembolik bir günde kendi acılarını değil, dünyanın suskun kaldığı çocukların feryadını dile getiren öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Akademik eğitim kadar vicdan ve insanlık eğitiminin önemini bir kez daha gösterdiler. Bu topluma umut veren böyle gençlerimizin varlığı bizleri onurlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.