Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Zorlu, Sivil Toplum ve iş dünyası temsilcileri, Romanya Cumhuriyeti’nin önceki Cumhurbaşkanı, iş dünyasının ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katıldı.

Törende Prof. Dr. Aysun Bay'a Türkiye’nin sağlık, ekonomi ve diplomasi alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle "Avrupa’nın En Başarılı Türk Kadını" ödülü verilirken, Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ise uluslararası düzeyde yürüttüğü sağlık diplomasisi, inovasyon ve yatırım köprüleri faaliyetleri nedeniyle "Avrupa’nın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

Programda konuşan Prof. Dr. Aysun Bay , "Bu ödüller, Türkiye’nin vizyonuna, kadınlarımızın azmine ve Romanya ile kurduğumuz dostluk köprüsüne verilmiş birer onurdur. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında bu anlamlı takdiri almak bizleri hem duygulandırdı hem de daha büyük sorumluluklar yükledi" dedi.

Organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in iki ülke dostluğuna dair karşılıklı mesajları da paylaşıldı. Gecenin sonunda, Türkiye-Romanya ilişkilerinde yeni yatırım ve iş birliği köprüleri kurulması yönünde ortak bir vizyon vurgulandı. Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye-Romanya İş Dünyası Ödül Töreni’nde "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü aldı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa çapında en prestijli Türk-Romen iş dünyası platformlarından biri olarak kabul ediliyor.