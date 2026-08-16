Van’da 6 Temmuz’da başlayan Yaz Kur’an Kursları tamamlandı. Yaz Kur’an Kurslarının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulunan Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Van İl Başkanı Mahmut Aykut, kurslarda görev alan din görevlilerine teşekkür etti.

"SİZİN EN HAYIRLINIZ KUR'AN-I ÖĞRENEN VE ÖĞRETENİNİZDİR"

Aykut, yaptığı açıklamada, 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında toplam 6 hafta boyunca devam eden Yaz Kur’an Kurslarının bugün itibarıyla sona erdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Yazın en sıcak aylarında ve uzun günlerinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında fedakârca ve büyük bir özveriyle görev alan imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza Kur’an-ı Kerim’i ve temel dini bilgileri öğretmişlerdir. Yaz aylarını tatil olarak kullanan birçok meslek grubunun aksine, devletimizin ve milletimizin manevi mimarları olan din görevlilerimiz, evlatlarımızın millî ve manevi değerlerle mücehhez yetişmelerinde büyük bir fedakârlık örneği göstermişlerdir. Bu vesileyle, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.’ hadis-i şerifini rehber edinen tüm hademe-i hayrat olan din gönüllüsü hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum.”