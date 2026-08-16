Vangölü Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün oğlu Ömer Akyüz, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Ömer Akyüz’ün vefatı, ailesi ve yakınları başta olmak üzere basın camiasında üzüntüyle karşılandı.

Akyüz’ün cenazesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Ömer Akyüz’ün cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılması bekleniyor.

WanHaber olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta Şükrü Akyüz olmak üzere ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.