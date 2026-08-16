Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin katma değer vergisi faal mükellef sayılarını gösteren verilerine göre, Van’da Ocak ayında 31 bin 151 olan faal mükellef sayısı Haziran ayında 32 bin 147 olarak kaydedildi. Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla faal KDV mükellefinin bulunduğu il oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılının ilk altı ayına ait katma değer vergisi faal mükellef sayılarının illere göre dağılımını açıkladı. Verilerde Türkiye geneli ile birlikte illerin Ocak ve Haziran aylarına ait faal KDV mükellefi sayıları yer aldı.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 2026 yılının Ocak ayında 4 milyon 161 bin 427 olan katma değer vergisi faal mükellef sayısı, Haziran ayında 4 milyon 146 bin 402 olarak kaydedildi.

Van’da ise Ocak 2026’da 31 bin 151 olan katma değer vergisi faal mükellef sayısı, Haziran ayında 32 bin 147’ye yükseldi.

Türkiye genelinde en fazla faal KDV mükellefinin bulunduğu il 1 milyon 105 bin 231 ile İstanbul oldu. En az faal mükellef sayısı ise bin 785 ile Ardahan’da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en fazla faal KDV mükellefi Van’da bulunurken, Malatya 28 bin 993 ile ikinci, Erzurum ise 21 bin 841 ile üçüncü sırada yer aldı.