Türkiye’de kamu kurumlarında görev yapan personel sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 5,4 milyon sınırını aşarak 5 milyon 417 bin 126’ya ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 289 bin 449 olan toplam kamu istihdamı, bir yılda 127 bin 677 kişi arttı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, nisan-haziran döneminde kamu çalışanlarının büyük bölümünü kadrolu personel oluşturdu.

Toplam istihdam içerisinde 3 milyon 582 bin 25 kadrolu, 419 bin 801 sözleşmeli ve 1 milyon 267 bin 501 sürekli işçi görev yaptı.

Geçici işçi sayısı 50 bin 418 olurken, diğer kategorilerdeki personel sayısı 97 bin 381 olarak kayıtlara geçti.

GENEL BÜTÇELİ KURUMLARDA 3,6 MİLYONDAN FAZLA PERSONEL

Kamu istihdamının kurumlara göre dağılımında ilk sırayı genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri aldı. Bu kurumlarda çalışan personel sayısı geçen yılın ikinci çeyreğindeki 3 milyon 595 bin 888’den bu yılın aynı döneminde 3 milyon 676 bin 689’a yükseldi.

Söz konusu sayı, toplam kamu istihdamının yüzde 67,9’una karşılık geldi.

ÜNİVERSİTELERDE İSTİHDAM ARTTI

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde görev yapan personel sayısında da artış görüldü.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 321 bin 348 kişinin çalıştığı yükseköğretim kurumlarında, bu yıl aynı dönemde 3 bin 673 kişilik artış yaşandı. Böylece üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerindeki toplam personel sayısı 325 bin 21’e çıktı.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışanların sayısı ise 363 kişilik artışla 42 bin 500’e ulaştı.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE DE ARTIŞ

Özel bütçeli diğer idarelerde görev yapan personel sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 7 bin 626 kişi artarak 111 bin 792 oldu.

Diğer kamu idarelerinde çalışanların sayısı 146 kişilik artışla 6 bin 385’e yükselirken, belediyeler, bağlı kuruluşlar ve mahalli idare birliklerinde görev yapan personel sayısı 2 bin 407 artarak 174 bin 77’ye çıktı.

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİNDE 31 BİNLİK ARTIŞ

Kamu istihdamındaki en dikkat çekici artışlardan biri belediye iktisadi teşekküllerinde gerçekleşti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 665 bin 163 kişinin istihdam edildiği belediye iktisadi teşekküllerinde bu sayı, 31 bin 15 kişilik artışla 696 bin 178’e yükseldi.

İl özel idarelerinde de sınırlı artış kaydedildi. 2025'in ikinci çeyreğinde 7 bin 991 kişinin görev yaptığı il özel idarelerinde, bu yılın aynı döneminde çalışan sayısı 169 kişi artarak 8 bin 160 oldu.

Böylece yılın ikinci çeyreğinde kamu sektöründeki toplam istihdam 5 milyon 417 bin 126 kişiye ulaşırken, yıllık bazda 127 bin 677 kişilik artış gerçekleşmiş oldu.