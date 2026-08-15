Van YYÜ maaş promosyon anlaşması yaptı

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Denetimlerde ekipler, hayvanların sevk belgeleri kulak küpeleri ve sağlık raporlarını inceleyerek yetiştiricilere ve sürücülere mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve güvenli nakil süreçlerinin sağlanması amacıyla yürütülen yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Hülür öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki kontrol noktalarında durdurulan hayvan taşıyan araçlar tek tek denetleniyor.

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