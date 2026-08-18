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Ligin üçüncü haftasının kapanış maçı ise 24 Ağustos Pazartesi günü Ekenler Beton Sivasspor - Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak.

Van Spor Futbol Kulübü ise ev sahibi sıfatıyla İstanbulspor A.Ş.’yi konuk edecek. 23 Ağustos Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak. Van temsilcisi, kötü başladığı ligde galibiyetle tanışmak istiyor. Maçın hazırlıklarına başlayan Van Spor’da hedef galibiyet olacak.

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