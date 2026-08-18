Trendyol 1. Lig’de 3. Hafta heyecanı yaşanacak. Zorlu haftanın ilk maçı 21 Ağustos tarihinde Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. – Bursaspor arasında oynanacak.
Van Spor Futbol Kulübü ise ev sahibi sıfatıyla İstanbulspor A.Ş.’yi konuk edecek. 23 Ağustos Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak. Van temsilcisi, kötü başladığı ligde galibiyetle tanışmak istiyor. Maçın hazırlıklarına başlayan Van Spor’da hedef galibiyet olacak.
Ligin üçüncü haftasının kapanış maçı ise 24 Ağustos Pazartesi günü Ekenler Beton Sivasspor - Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak.
İşte Trendyol 1. Lig’de 3. Hafta maç programı;
21.08.2026 21:30 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Bursaspor
22.08.2026 19:00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Metro Holding Kayserispor
22.08.2026 19:00 Eminevim Ümraniyespor - Turka Esenler Erokspor
22.08.2026 21:30 Antalyaspor A.Ş. - Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.
22.08.2026 21:30 Bodrum Fk - Muğlaspor Kulübü
23.08.2026 17:00 Bandırma Spor - Keçtaş Ankara Keçiörengücü
23.08.2026 19:00 Boluspor - Mardin 1969 Spor
23.08.2026 21:30 Sms Grup Sarıyer - Batman Petrol Spor A.Ş.
23.08.2026 21:30 Van Spor Futbol Kulübü - İstanbulspor A.Ş.
24.08.2026 21:30 Ekenler Beton Sivasspor - Manisa Futbol Kulübü