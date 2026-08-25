Van Spor Futbol Kulübü, ligin 4. hafta maçında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.
Ligin 3. hafta maçında 2 – 0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor A.Ş.’yi 3 – 2 mağlup etmeyi başararak moral bulan Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaşacağı Mardin 1969 Spor karşısında da puan veya puanlar arayacak.
Teknik direktör Murat Yıldırım nezaretinde hazırlıklara başlayan Van Spor Futbol Kulübü, çalışmalarını Altınordu tesislerinde gerçekleştiriyor.
Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 29 Ağustos Cumartesi günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.
Kaynak: Umut Tarhan