Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

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Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 29 Ağustos Cumartesi günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.

Ligin 3. hafta maçında 2 – 0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor A.Ş.’yi 3 – 2 mağlup etmeyi başararak moral bulan Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaşacağı Mardin 1969 Spor karşısında da puan veya puanlar arayacak.

Van Spor Futbol Kulübü, ligin 4. hafta maçında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

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