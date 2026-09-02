Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Deveboynu Yarımadası’nın milli park ilan edilmesinin ardından Van Gölü Havzası’nın korunmasına ilişkin yeni bir çağrı geldi. Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Deveboynu’nun milli park statüsüne alınmasını desteklediklerini belirterek, benzer koruma adımlarının havzanın diğer hassas bölgelerinde de uygulanmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı’ ilan edilen alan, 30 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte milli parkın sınırlarını gösteren harita ve koordinat listesi de paylaşıldı.

“VAN GÖLÜ HAVZASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Van Gölü Aktivistleri İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Van Gölü Havzası’nın doğal ve biyolojik zenginliklerinin korunması açısından alınan kararı desteklediklerini söyledi.

Van Gölü’nün korunmasının yalnızca göl suyuyla sınırlı tutulmaması gerektiğini belirten Özel, “Van Gölü Havzası’nın doğal ve biyolojik zenginliklerinin korunması adına atılan her adımı son derece kıymetli buluyoruz. Bu nedenle Gevaş ve Tatvan sınırlarında yer alan Deveboynu Yarımadası’nın ‘Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı’ ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yıllardır Van Gölü’nün yalnızca suyunun değil; kıyılarının, sulak alanlarının, doğal yaşamının ve kültürel değerlerinin de bütüncül bir anlayışla korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bitlis Nemrut Kalderası’nın ardından Deveboynu Yarımadası’nın da milli park statüsüne kavuşması, Van Gölü Havzası adına çok önemli bir kazanım.” dedi.

“GEREKEN ALANLARI UYGUN KORUMA STATÜLERİYLE GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ”

Özel, Deveboynu Yarımadası’nın milli park ilan edilmesinin yanı sıra Bitlis Nemrut Kalderası’nın da koruma statüsüne kavuştuğunu hatırlatarak, bu adımların havzanın diğer hassas bölgeleri için de sürdürülmesini istedi.

“Temennimiz ve talebimiz, bu koruma anlayışının Van Gölü’nün tamamına yayılmasıdır. Van Gölü’nü Van ve Bitlis diye ayırmadan; gölü, kıyılarını ve onu besleyen havzayı bir bütün olarak ele almalı, korunması gereken alanları uygun koruma statüleriyle güvence altına almalıyız. Deveboynu Yarımadası ve Bitlis Nemrut Kalderası’nda atılan adımların havzanın diğer hassas bölgeleri için de devam etmesini arzu ediyoruz.” diyen Özel, korunması gereken alanların uygun koruma statüleriyle güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

“VAN GÖLÜ ALAN BAŞKANLIĞI TALEBİMİZİ DE ÖNEMSİYORUZ”

Özel, Alan Başkanlığı’nın hayata geçirilmesiyle Van Gölü Havzası’ndaki koruma, planlama, turizm ve yönetim çalışmalarının daha bütüncül ve koordineli yürütülebileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bunun yanında yıllardır dile getirdiğimiz Van Gölü Alan Başkanlığı talebimizi de önemsiyoruz. Alan Başkanlığının hayata geçirilmesiyle Van Gölü Havzası’nın koruma, planlama, turizm ve yönetim çalışmalarının daha bütüncül ve koordineli yürütülebileceğine inanıyoruz. Bizler Vangölü Aktivistleri olarak alınan bu kararı destekliyor; Van Gölü’nün tamamının korunmasına yönelik atılacak her doğru adımda katkı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”