Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü koordinesinde yaklaşık 2,5 ay boyunca sürdürülen Yaz Spor Okullarında, çocuk ve gençlere alanında deneyimli 35 antrenör eşliğinde eğitim verildi. Hafta içi her gün gerçekleştirilen antrenmanlarda katılımcılar hem spor yapma hem de farklı branşlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Yaz Spor Okullarında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, tenis, dağcılık, judo, taekwondo, tekerlekli paten, halk oyunları, yüzme, satranç, kuraş, güreş, muay thai, kick boks ve boks olmak üzere toplam 18 branşta eğitim gerçekleştirildi.

Futbol, atletizm ve tenis eğitimleri Tuşba ilçesindeki Bardakçı Millet Bahçesi'nde, basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları ve tekerlekli paten eğitimleri ise Fidanlık Parkı Kapalı Spor Salonu'nda verildi. Diğer branşlarda ise kent merkezindeki kapalı spor salonlarında çalışmalar yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, Yaz Spor Okullarının çocuk ve gençler açısından verimli geçtiğini belirterek, “Bu yıl 18 farklı branşta 1250 çocuk ve gencimizi sporla buluşturduk. Çocuklarımızın yaz tatillerini hem eğlenerek hem de spor yaparak değerlendirmelerine katkı sunduk. Eğitim sürecinde özveriyle görev yapan antrenörlerimize ve çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum. Spor okullarımızda yeteneklerini ortaya koyan çocuklarımızı kulübümüz bünyesinde değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okullarıyla çocuk ve gençleri sporla buluşturmanın yanı sıra farklı branşlarda yetenekli sporcuların keşfedilerek Van Büyükşehir Belediyespor bünyesine kazandırılmasını hedefliyor.