Van’da konut fiyatları ve kira bedellerindeki artış, vatandaşların konut edinmesini zorlaştırırken, yüksek faiz oranları da konut satışlarını etkiliyor. Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, kentte yaşanan emlak ve barınma sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdek, emlak ve barınma sorununun ilerleyen süreçte ciddi bir krize dönüşebileceğini belirterek, özellikle yaz aylarında sorunun daha fazla hissedildiğini ifade etti. Yerli ve yabancı turistlerin yaz döneminde Van’a yoğun ilgi göstermesinin de konut ihtiyacını artırdığını belirten Özdek, sorunun çözümü için yeni projeler geliştirilmesi ve konut üretiminin artırılması gerektiğini söyledi.

“ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA BU SORUN DAHA DA ARTIYOR”

Konut satışlarında yaşanan duruma da değinen Özdek, konut fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu belirtti. Vatandaşların barınma sorunu yaşadığını ve konut edinmekte zorlandığını ifade eden Özdek, “Emlak ve barınma sorunu ilerleyen süreçte ciddi bir krize neden olabilir, özellikle yaz aylarında bu sorun daha da artıyor. Çünkü yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle Van tercih edilen bir şehir haline geliyor.

Bu konuda ivedi çözümler ve projeler üretilmesi, konut sayısının ve üretiminin ciddi oranda artırılması gerektiğini düşünüyorum. Satışlar yapılamıyor ve konut fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar şu anda büyük bir darboğaz içerisinde, barınma sorunu yaşayan vatandaşlar konut edinemez hale geldi. Bu nedenle birinci el konutlar yerine ikinci el konutlar tercih ediliyor. Faiz oranlarının da yüksek olması nedeniyle insanlar bankaların desteğine rağmen ev sahibi olmakta zorlanıyor. Yüksek ve fahiş konut fiyatları vatandaşların ev almasını oldukça güçleştirmiş durumda.”

“KONUT SAYISI ARTIRILMALI”

Van’ın imar ve mekansal planlama sorunlarının bulunduğunu belirten Özdek, bu sorunların çözülmemesi halinde nüfus artışıyla birlikte barınma konusunda daha fazla sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

Yükselen kira ve konut fiyatlarının önüne geçilmesi için yeni konutların üretilmesi ve konut sayısının artırılması gerektiğini belirten, “Küresel ve ulusal ölçekte bir kriz yaşanıyor, bütün emtia fiyatlarında artış var. Son olarak inşaat kalemlerine yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zam geldi, dolayısıyla inşaat maliyetlerinin tamamı yükselmiş durumda. Barınma ise kesinlikle ertelenemeyecek, temel bir ihtiyaçtır.

Van’ın imar ve mekansal planlama sorunları bulunuyor, bu sorunlara bir an önce çözüm getirilmezse, nüfusun her geçen gün artmasıyla birlikte daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Yükselen kira ve konut fiyatlarının önüne geçmenin yolu yeni konut üretiminden geçiyor. Bunun tek çözümü yeni konutların üretilmesi ve konut sayısının artırılmasıdır. Gerek kiralama gerekse satış açısından Van, artık Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirleri aratmayacak bir noktaya gelmiştir.” diye kaydetti.