Van'da öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürerken, veliler de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaların yolunu tutuyor. Kırtasiyelerde defter, çanta, kalem, boya ve diğer okul malzemeleri raflardaki yerini alırken, bazı veliler yoğunluk oluşmadan alışverişini erkenden yapmayı tercih ediyor.

Kırtasiye işletmecisi Lokman Kaya, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını erkenden tamamladıklarını belirterek, bu yıl fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu söyledi. Okul çantalarında farklı kalite seçeneklerinin bulunduğunu ifade eden Kaya, fiyatların bin liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıktığını kaydetti. Velilere özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerde kalite ve sağlığa dikkat etmeleri çağrısında bulunan Kaya, ürünlerin markasına ve TSE damgasına bakılması gerektiğini vurguladı.

"Çocuklarımız bizim için değerlidir"

Çocuklar için en sağlıklı ve kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Kaya, "Fiyatlarımız da geçen seneye nazaran biraz daha uygun. Geçen sene piyasa biraz daha hareketli olduğu için fiyatlar daha yüksekti. Bu sene ise fiyatlarımız biraz daha düşük, inşallah. Okul çantasında bizde üç kalite ürün var.

Uygun fiyatlı çantalarımız da mevcut. Çocuklarımız bizim için değerlidir, bizim geleceğimizdir. Onlar için en güzel, en sağlıklı ve en kaliteli ürün neyse onu tavsiye ediyoruz. Hakikaten çocuklarımıza kaliteli, güzel ve temiz ürünler almamız lazım. Markasına ve TSE damgasına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"Son günlere kalındığında yoğunluk oluşuyor"

Bazı velilerin yoğunluk oluşmadan alışverişlerini erkenden yaptığını, bazılarının ise öğretmenler tarafından verilen listeleri beklediğini ifade eden Kaya, erken alışverişin ürün çeşitliliği açısından da avantaj sağladığını söyledi.

Velilerin alışverişlerini son günlere bırakmaması gerektiğini belirten Kaya, "Ne kadar erken gelirlerse hem ilgi ve alaka bakımından daha iyi yardımcı olabiliriz hem de daha güzel ürünler sunabiliriz.

Çeşit bakımından da erken geldiklerinde daha fazla seçenek oluyor. Son günlere kalındığında ister istemez yoğunluk ve kalabalık oluşuyor. Bu nedenle bazen müşterilerimizle yeterince ilgilenemeyebiliyoruz" diye konuştu.