Karara ilişkin harita ve koordinat listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Van Gölü’nün doğal güzelliklerinin korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir karar alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı’nın sınırlarını gösteren harita ve koordinat listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKMENOĞLU, “VAN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI ADINA ÖNEMLİ ADIM ATILDI”

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Gölü’nün doğal güzelliklerinin korunması açısından kararın önemine dikkat çekti.

Türkmenoğlu paylaşımında, “Van Gölü’nün eşsiz doğal güzelliklerinin korunması adına önemli bir adım daha atıldı. 30 Ağustos 2026 tarihli ve 11682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı’nın harita ve koordinat listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.” dedi.

“VAN GÖLÜ BİZİM ORTAK DEĞERİMİZDİR”

Türkmenoğlu paylaşımın devamında, “Doğal zenginliklerimizi korumak, Van’ımızın turizm potansiyelini geliştirmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Van Gölü bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli kararın alınmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Van Gölü bizim ortak değerimizdir. Koruyalım, sahip çıkalım.” ifadelerine yer verdi.