Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Yavuz Sancak, gölde bazı bölgelerde dip akıntılarının bulunduğunu belirterek, vatandaşların özellikle rüzgarlı havalarda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Sancak, güvenli yüzme alanlarının artırılması ve cankurtaran hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini de dile getirdi.

Van Gölü’nde doğru bilinen bazı yanlışların bulunduğunu belirten Sancak, özellikle gölün bazı bölgelerinde su hareketliliğinin fazla olduğunu söyledi. Sancak, yaklaşık iki yıl önce Çarpanak Adası’nda gerçekleştirilen arama çalışmaları sırasında 30-35 metre derinliklere kadar dalış yaptıklarını belirterek, söz konusu bölgelerdeki su hareketliliğinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“RÜZGÂRLI HAVALARDA DAHA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR”

Özellikle rüzgarlı havalarda riskin arttığını belirten Sancak, “Suyun altında özellikle Çarpanak bölgesi, Molla Kasım, Amik ve Ayanıs bölgelerinde çok fazla dip akıntısı var, aşağıdan yukarıya doğru çıkan çok fazla su ve su hareketliliği var. Gevaş’taki su genelde gün içerisinde yüzeyde bir süre kirlenip daha sonra temizlenirken, o bölgede su hep temiz.

Mantıken baktığımız zaman çok fazla dip akıntısı ve rüzgarla beraber suyun içerisine doğru bir akıntı var. Bu da bize aslında o bölgedeki akıntının özellikle içeriye doğru olduğunu gösteriyor.

Yani yüzerken veya o suda birtakım eğlence faaliyetlerini düzenlerken bunlara çok dikkat etmek lazım. Özellikle rüzgarlı havalarda o bölgede çok daha dikkatli olunması gerekiyor.” diye konuştu.

“CANKURTARAN PERSONELİNİN OLMAMASI DA BÜYÜK BİR SIKINTI”

Van Gölü kıyılarında yeterli sayıda cankurtaran personeli bulunmadığını belirten Sancak, güvenli yüzme alanlarının artırılması gerektiğini ifade ederek şunları dedi:

“Van Gölü’nün şöyle bir eksiği de var maalesef, yüzülebilecek kıyılarımız çok fazla, bu anlamda yeteri kadar cankurtaran personelimiz yok. Plajların halen daha istenilen seviyede ve sayıda olmaması, yeteri kadar ve yeteri nitelikte cankurtaran personelinin olmaması da büyük bir sıkıntı.

Özellikle Ayanıs, Mollakasım ve Amik bölgelerinde ciddi anlamda plaj sayısının artırılması, o bölgelerde nitelikli cankurtaran personelinin olması, duruma göre tekne ve benzeri acil ve hızlı bir şekilde müdahale edebileceğimiz su araçlarının orada konuşlandırılması gerekiyor.”

“YÜZME BİLEN HERKES BOĞULAN BİRİNİ KURTARAMAZ”

Boğulma tehlikesi geçiren kişilere müdahale konusunda da uyarılarda bulunan Sancak, “Yüzme bilen herkes boğulan birini kurtaramaz, boğulma tehlikesi geçiren kişi can havliyle uzattığınız eli tutup hızlı bir şekilde sizi aşağı çekebilir.

Onun için ‘Ben yüzme biliyorum, boğulan kişiyi kurtarırım’ mantığı yanlış. Eğer varsa can simidi veya buna benzer şişme simitler, botlar, can yelekleri fark etmez, boğulma tehlikesi geçiren kişinin tam önüne atılır.

Kişi zaten onu tutarsa yüzeyde kalacaktır ve bir müddet sonra sakinleşecektir. Siz onu kıyıya bir şekilde çekip getirebilirsiniz, varsa ip bağlayıp bahsettiğimiz materyali atarsanız, ipi de çekebilirsiniz.

Ama can havliyle boğulmaya başlayan birine el uzatmak, eğer o eğitimi almamışsanız ve cankurtaranlık eğitiminiz yoksa çok farklı sonuçlar doğurabilir.

Genelde iki ya da üç kişi bir arada boğulduğu zaman, biri yüzme bilmeyen, diğer ikisi ise yüzme bilen kişidir. Kurtarmak için yardıma giderler ve maalesef bu tür sonuçlarla da karşılaşabiliriz.” dedi.

“ÇOCUKLARIN MUTLAKA BİR YETİŞKİN NEZARETİNDE OLMASI LAZIM”

Çocukların su kenarında mutlaka yetişkin gözetiminde bulunması gerektiğini belirten Sancak, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için ailelere sorumluluk düştüğünü söyledi.

Sancak, “Burada aslında biraz daha anne ve babalara seslenmek istiyorum. 15 yaşına kadar olan çocuklar mutlaka bir yetişkin gözetiminde suda, havuzda, nehir kenarında fark etmez. En basit örneği Muradiye’de çocuk su kenarında dolaşırken, oynarken suya düşüyor, burada mutlaka bir yetişkin nezaretinde olması lazım.

Bir de rüzgarlı havalarda özellikle deniz topu, deniz simidi, can simidi, deniz yatağı gibi şeylere binmemek, açılmamak lazım. Hava rüzgarlıysa bu sizi açığa sürükleyebilir ve kolay kolay da geri gelemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Sancak, vatandaşlara mümkün olduğunca cankurtaran hizmeti bulunan alanlarda yüzmeleri, derinliği ve akıntısı bilinmeyen sulardan uzak durmaları ve suya girerken kendi güvenliklerini ön planda tutmaları çağrısında bulundu.