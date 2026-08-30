Kentte hava sıcaklığının 33-34 derece seviyelerinde seyrettiği sırada aniden başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, özellikle Tuşba ilçesinde hasara neden oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Seyyid Fehim Arvasi KYK Öğrenci Yurdu’nun çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle uçtu. Çatı parçalarının yurt bahçesine savrulduğu olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda çatının uçtuğu ve ağaçların devrildiği bildirildi. Yurtta meydana gelen hasarın ardından çatının yeniden yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.