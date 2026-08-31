17 yaşındaki H.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey mevkiinde meydana gelirken, piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen bir aileden 2 yetişkin kadın ve 1 çocuğun can simidiyle Van Gölü’ne açıldığı ve kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaştığı ihbar edildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi. Rüzgar ve göl koşulları nedeniyle geri dönemeyen 3 kişinin gölde mahsur kaldığı belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu gölden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden 2009 doğumlu 17 yaşındaki H.Ö., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.