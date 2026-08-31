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Kazanın ardından Zap Suyu’na yuvarlanan yangın söndürme aracı, yürütülen çalışma sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla arazözün sudan çıkarılması tamamlanırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Çukurca ilçesine bağlı Olgunlar köyündeki orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, Çimenli köyü yakınlarındaki köprüden Zap Suyu’na uçmuştu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen arazözde bulunan 3 orman personeli yaralanmış ve ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

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