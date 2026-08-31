Hakkâri merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Süleyman Bayram’a ait ot balyalarına sıçradı. Yangında yaklaşık 400 balya ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki ceviz ağacı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Bayram’ın önemli ölçüde maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Süleyman Bayram’ın hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığı otların büyük bölümünü kaybettiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle mağdur olduğunu belirten Bayram, zararının karşılanması ve mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Hakkâri Valiliği, Durankaya Belediyesi ve ilgili kurumlardan destek talep etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.