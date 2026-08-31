AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’da devam eden doğal gaz altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Türkmenoğlu, doğal gaz şebekesinin ulaştığı konut sayısında yüzde 92 seviyesine gelindiğini belirterek, kalan bölgelere yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Van’daki doğal gaz altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Türkmenoğlu, konutların yüzde 92’sine doğal gaz şebekesinin ulaştığını söyledi.

Türkmenoğlu, doğal gaz abonelik oranının da yüzde 87 seviyesine ulaştığını belirterek, altyapının henüz ulaşmadığı bölgelere yönelik yatırım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Türkmenoğlu açıklamasında, “Van'da doğal gaz altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Konutların yüzde 92'sine gaz şebekesi ulaştı, abonelik oranı ise yüzde 87'ye ulaştı. Kalan bölgelere yatırım çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.