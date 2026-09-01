Ziyarette kentin kalkınması, işsizlikle mücadele ve kronik sorunların çözümü noktasında yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Platform Üyesi Memet Aslan, Vali Balcı'ya platformun yapısı ve hedefleri hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

"Valimiz ortak akıl oluşumunu olumlu karşıladı"

Platformun kuruluş amacını Vali Balcı'ya aktardıklarını ifade eden Van OSB Başkanı Memet Aslan, "Van’ın Geleceği Platformunu kurduk; bu ekonomik sivil toplum kuruluşunun amacını ve işleyişini Vali Beye anlattık. Vali Bey olumlu karşıladı ve memnun oldu.

Van’da bu tür iş birliklerinin ve istişarelerin ön plana çıkmasından memnuniyet duydu. İş birliklerini, Van’ın geleceğini, problemlerin çözümü ve tavsiyede bulunmak adına yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini, yanımızda olacaklarını ilettiler. Herkesin amacının Van’ın kalkınması ve sorunlara çözüm bulmak olduğu vakit bu tür oluşumlara açık olduklarını ve destekleyeceklerini belirttiler" dedi.

Platformu topluma tanıtmak adına ortak bir etkinlik planladıklarını dile getiren Aslan, "Bu oluşumu ön plana çıkarmak ve toplumda görünür kılmak için Vali Bey ile birlikte kahvaltı programı düzenleyeceğiz. Valimiz bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini ve toplumun sorunlarına duyarlı olduklarını belirtti" diye konuştu.

"Kronik sorunlar bir bir çözüme kavuşturuluyor"

Kentin idari yönetimine yürütülen projeler için teşekkür eden Memet Aslan, "Vali Beye nezaketinden, misafirperverliğinden, kent için yaptığı çalışmalar ile anlattığı projelerden dolayı teşekkür ettik ve memnun olduk. Kentimizin kronik sorunları Vali Bey tarafından bir bir çözüme kavuşturuluyor. İlin sorunlarına çözüm getiren idari kadrolarımıza teşekkür ettik. Kentimizin kalkınması ve sorunlarımızın çözümü için bu iletişim kanalını açık tutmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.