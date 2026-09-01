Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İletişim Başkanlığı’nın sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Bişkek’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı iş birliği adımlarının kıymetinin bölgemizdeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, ‘iki devlet, tek millet’ anlayışıyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmemizin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğimizi, sağlanacak barışın bölgemize can suyu olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne davet etti.”